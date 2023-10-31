هيئة المعابر الفلسطينية: دخول 81 جريح من الإصابات الخطيرة للعلاج في مصر غدا

مصراوي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، أنه تم إبلاغهم من الجانب المصري بفتح معبر رفح غدا وخروج عدد من الجرحى.

وتابعت الهيئة في بيان على صفحتها بفيسبوك : "تنوه الهيئة العامة للمعابر والحدود، أنه تم إبلاغنا من الجانب المصري، أن يوم غدا الأربعاء 1 نوفمبر سيتم مغادرة 81 جريحا من الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية".

وأفادت قناة إكسترا نيوز نقلًا عن مصادر لها، بفتح منفذ رفح البري غدًا لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معبر رفح، وأكد أن مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أى جانب، وضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى من أمام معبر رفح: "مع هذه الأزمة غير المسبوقة فى قطاع غزة ندعو العالم أن يدين سقوط الضحايا من كل جانب، فلا يوجد أفضلية أو ميزة لجانب على جانب آخر.. نحن ضد سياسة العقاب الجماعى ضد سكان غزة".