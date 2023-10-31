الاحتلال يعلن مقتل وإصابة 4 من جنوده في الاشتباكات بغزة

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، "مقتل 2 من جنوده من وحدة النخبة، فضلًا عن إصابة 2 آخرين بإصابات خطيرة اليوم في الاشتباكات بقطاع غزة".

ووفق ما أورده الجيش، اليوم الثلاثاء، فإن الجنديين القتيلين من لواء “جفعاتي” وهما: الرقيب روي وولف (20 عامًا) من رمات غان، والرقيب لافي ليبشيتز، (20 عامًا)، من “موديعين مكابيم ريعوت”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال تلقى أمراً بالهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة.

وتابع أدرعي، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات في قطاع غزة. هدفنا واحد، الانتصار. مهما طال القتال، وبغض النظر عن مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة سوى الانتصار".

#عاجل أمر الهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. هدفنا واحد، الانتصار. مهما طال القتال، وبغض النظر عن مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة سوى الانتصار. سنقاتل بمهنية وبقوة مسترشدين بقيم… pic.twitter.com/C80PnCfH1a — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2023

وَأضاف: "سنقاتل بمهنية وبقوة مسترشدين بقيم جيش الاحتلال التي تربينا عليه، وعلى رأسها الالتزام بتحقيق المهمة والسعي للانتصار. سنحارب في الأزقة، وسنحارب في الأنفاق، وسنحارب أينما يلزم. سنقضي على العدو الآثم".

وفي ختام تغريدته، وجه رسالة قائلاً: "سكان بئيري، وسديروت، ونير عوز، وكفار عزة وبلدات النقب الغربي ومعهم شعب إسرائيل برمته. الجميع ينظر إلينا الآن. أثق بكم هم يثقون بكم أيضًا ويؤمنون بكم. أنتم جيل الانتصار. هنا القائد، توجهوا إلى مهامكم".