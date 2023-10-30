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أمريكا تشكك في فيديو الأسيرات الإسرائيليات الثلاث الذي بثته حماس

10:13 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

الأسيرات الإسرائيليات لدى ''حماس'' في لقطة مصورة م

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مصراوي

أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين في بيان، أن الولايات المتحدة لا تدعم وقف إطلاق نار شامل في غزة ولكن ربما تؤيد هدنة إنسانية مؤقتة.

إذ تعتقد واشنطن أن وقف إطلاق النار في غزة هو المسار الصحيح في الوقت الحالي، حيث تعتقد أنه سيفيد حماس.

وأشار إلى أن البيت الأبيض لا يستطيع التأكد من موثوقية التسجيل المصور للأسيرات الإسرائيليات الثلاث الذي بثته حماس.

وأكد على أن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت في صلب المحادثات التي قادت إلى إعادة خدمات الإنترنت في غزة، لافتا إلى أن واشنطن تواصل العمل على زيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة إلى 100 في اليوم

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