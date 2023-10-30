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BBC

الخارجية الأمريكية: نحرز تقدما بشأن ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى غزة

08:11 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية الأمريكية

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مصراوي

قالت الخارجية الأمريكية، إننا نصحنا الإسرائيليين بوضع أهداف واقعية لعملياتهم العسكرية ومحاولة تجنب استهداف المدنيين.

وأضافت الخارجية، نحرز تقدما في مسألة ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية لغزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين المتطرفين.

وتابعت الخارجية، أن حماس قدمت عددا من المطالب قبل السماح بإطلاق سراح الرهائن وعليها إطلاق سراحهم جميعا، مضيفة "نعي أن الآلاف من المدنيين قتلوا في غزة وبينهم أطفال وهذا بحد ذاته مأساة".

وأكملت الخارجية الأمريكية، أن الرئيس بايدن يعارض أي عمليات تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مضيفة أننا ندين الأحداث المناهضة للسامية التي جرت في داغستان ونطالب السلطات الروسية بإدانة مثل هذه الأفعال.

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