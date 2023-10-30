الاحتلال يقصف مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في قطاع غزة

مصراوي

قال صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي،إن "الاحتلال الإسرائيلي، قصف الطابق الثالث من المستشفى والنيران ما زالت مشتعلة فيه"

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الصداقة التركي للسرطان في قطاع غزة بغارات عنيفة، أمس الأحد، = في ظل عدوانه المستمر على غزة.

وفي الشأن ذاته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس، في ظل تهديداته بالإخلاء تحسبا لقصفها.