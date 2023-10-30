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الاحتلال يقرر فصل طيار حربي بعد دعوته زملائه بحصار منزل نتنياهو

05:28 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

الاحتلال يقرر فصل طيار حربي

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مصراوي

قالت قناة كان العبرية، إن قيادة سلاح الجو الإسرائيلي تقرر فصل طيار حربي من جيش الاحتياط.

ووفقا لقناة كان العبرية، فإن الطيار تم اتخاذ قرار بفصله، بعد نشره مقطع يدعو فيه جميع جنود وضباط الاحتياط، للتوجه فور الإعلان عن وقف إطلاق نار تجاه منزل بنيامين نتنياهو في قيسارية، وفرض حصار كامل عليه".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالمقطع المصور الذي نشرته حركة حماس، وتظهر فيه 3 رهائن، ووصفه بأنه "دعاية نفسية قاسية".

وتظهر في المقطع ثلاث سيدات أسيرات لدى المقاومة الفلسطينية، ووجهت إحداهن في المقطع رسالة غاضبة إلى نتنياهو، وطلبت إعادتهن إلى منازلهن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

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