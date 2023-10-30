الأمم المتحدة: 33 شاحنة إنسانية دخلت إلى غزة الأحد

غزة - (ا ف ب)

دخلت 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وذكر المكتب الأممي أن هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر.

وقال المكتب في تقريره اليومي عن الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس "على الرغم من أن هذه الزيادة مرحب بها، إلا أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية."