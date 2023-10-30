"يديعوت أحرونوت": جيش الاحتلال يواصل عملياته البرية ويعلن توسيعها

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته في غزة، حيث واصل عملياته البرية بالقطاع ليلة الأحد/الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي القول، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي "قتلت خلال مواجهات مع مسلحين في قطاع غزة، عشرات الإرهابيين الذين تحصنوا داخل مباني وأنفاق، وحاولوا مهاجمة القوات".

وفي أثناء الاحداث، قامت طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بتوجيه من قوات برية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف موقع يقع داخل مبنى تابع لحركة حماس، "كان بداخله أكثر من 20 ناشطا من حماس"، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته "حددت ليلا مسلحين وموقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة جامعة الأزهر، ووجهت طائرة مقاتلة لقصفهم".

وكان مسلحون من حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، قد هاجموا إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص. وتم أخذ نحو 230 شخصًا كرهائن.

ويستمر عدد الشهداء في قطاع غزة في الارتفاع في ظل الهجمات المضادة الشرسة التي تشنها إسرائيل. ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، استشهد أكثر من 8 آلاف فلسطيني منذ بدء الحرب.