"نعاني مشكلات في دباباتكم".. ضابط أوكراني يتصل بالدعم الفني الروسي ويسخر منهم (فيديو)

كتب- محمد صفوت:

وثّق ضابط أوكراني، مكالمة هاتفية مع الدعم الفني لشركة تصنيع دبابات روسية، وذلك بعد الاستيلاء على دبابة خلال المعارك الجارية في أوكرانيا.

ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، عن مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام أوكرانية بينها شبكة "ميليتراني" التي تقدم تقارير عن الحرب، قول الضابط الأوكراني للدعم الفني لشركة تصنيع الدبابات الروسية "أورالفاجونزافود" إنه يعاني من مشكلات في دبابة من طراز "T-72B3".

ويظهر الضابط الأوكراني الذي يحمل رمز الاستدعاء "كوشيفنيك" في مقطع الفيديو، وهو يتحدث لموظف يدعى ألكسندر أناتوليفيتش، وخلال المكالمة عدّد كوشيفنيك مجموعة من المشكلات التي واجهها في تشغيل الدبابة.

ويقول الضابط الأوكراني للموظف الروسي إنه قائد مجموعة مدرعة ولا يستطيع تشغيل الدبابة التي تعاني من مشكلات في تسرب الوقود بكميات كبيرة وأن ضواغط الدبابة معطَّلة فلا يمكنه تشغيلها.

لم يدرك الموظف الروسي، أنه يتحدث إلى جندي أوكراني، وأبلغه أنه سينقل شكواه إلى مكتب التصميم والشركة المصنعة للمحرك.

بعد ذلك يظهر الضابط وهو يتحدث إلى مدير "أورالفاغونزافود" أندريه أباكوموف، الذي لم يدرك أيضًا أنه يتحدث إلى جندي أوكراني، ويُسمع صوت أباكوموف وهو يطلب من كوشيفنيك إرسال مشكلات الدبابة في رسالة واتساب.

في نهاية الفيديو، يكشف الضابط الأوكراني، عن هويته للرجلين قائلاً: "اسمع، أنا قائد المجموعة المدرعة K-2. وهي الكتيبة الآلية الثانية من اللواء الآلي الأوكراني 54"، مضيفًا: "حين نستولي على مزيد من هذه الدبابات كغنيمة لنا، سنحسّنها حتى يسهل علينا تشغيلها. اتفقنا؟ شكراً جزيلاً لكم، اعتنوا بأنفسكم. المجد لأوكرانيا".

الجدير بالذكر أن روسيا تستخدم دبابات من طراز "T-72B3" على نطاق واسع وهي النسخة الأحدث من دبابات T-72 التي تعود إلى الحقبة السوفييتية.

ويزعم موقع "أوريكس" الهولندي، أن الجيش الروسي فقد ثلثي دباباته منذ بداية الحرب في 24 فبراير عام 2022.

ويقول "بيزنس إنسايدر" إنه لم يتمكن من تحديد متى أو أين استولى كوشيفنيك والجنود الأوكرانيون على الدبابة الروسية، كما لم يتحقق من هوية من اتصل بهم كوشفينيك.