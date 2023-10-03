لمنع زيارة محبيه.. تحويل منزل هتلر إلى مركز للشرطة
(بي بي سي)
بدأ العمل في النمسا، بمشروع تحويل المنزل الذي ولد فيه الزعيم النازي أدولف هتلر إلى مركز للشرطة.
ويهدف المشروع، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا في عام 2019، إلى منع من يمجدون هتلر من زيارة المنزل الواقع في بلدة "براوناو آم إن".
ويفترض وفق الخطة المعلنة تحويل المنزل إلى مركز للشرطة وفرع لأكاديمية الأمن حيث سيحصل الضباط على تدريب في مجال حقوق الإنسان على أن يبقى حجر تذكاري يحمل نقشًا معارضًا للفاشية في مكانه خارج المكان.
يأتي التطور في تلك القضية في أعقاب سنوات من الخلافات والنزاع بشأن ملكية البناء قبل أن تحسم المحكمة العليا الأمر بإصدار حكم يسمح للحكومة بمصادرة المبنى رغم معارضة مالكه الأصلي.
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