إعلان

BBC

لمنع زيارة محبيه.. تحويل منزل هتلر إلى مركز للشرطة

01:52 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

هتلر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي)


بدأ العمل في النمسا، بمشروع تحويل المنزل الذي ولد فيه الزعيم النازي أدولف هتلر إلى مركز للشرطة.

ويهدف المشروع، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا في عام 2019، إلى منع من يمجدون هتلر من زيارة المنزل الواقع في بلدة "براوناو آم إن".

ويفترض وفق الخطة المعلنة تحويل المنزل إلى مركز للشرطة وفرع لأكاديمية الأمن حيث سيحصل الضباط على تدريب في مجال حقوق الإنسان على أن يبقى حجر تذكاري يحمل نقشًا معارضًا للفاشية في مكانه خارج المكان.

يأتي التطور في تلك القضية في أعقاب سنوات من الخلافات والنزاع بشأن ملكية البناء قبل أن تحسم المحكمة العليا الأمر بإصدار حكم يسمح للحكومة بمصادرة المبنى رغم معارضة مالكه الأصلي.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

هتلر منزل هتلر تحويل منزل هتلر إلى مركز للشرطة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الشرطة التايلاندية: القبض على مطلق النار في مركز تجاري ببانكوك
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الحكومة ترد على أنباء تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظاهرة زبد البحر.