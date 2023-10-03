الشرطة التايلاندية: إطلاق نار داخل مركز تجاري في بانكوك وتسجيل إصابات (فيديو)

وكالات

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، اليوم الثلاثاء، عن وقوع إطلاق نار في مركز تجاري رئيسي في العاصمة التايلاندية بانكوك، وفقًا لما أوردته فضائية العربية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فرار مئات المتسوقين من مركز تسوق سيام باراجون التجاري في بانكوك، بعد سماع دوي أعيرة نارية بالقرب من متاجر البيع بالتجزئة، وكان "مطلق النار النشط" يجوب المركز التجاري.

وقالت الشرطة التايلاندية إن مسلحًا نشطًا فتح النار في مركز تسوق فاخر في العاصمة التايلاندية بانكوك، وإنهم كانوا في طريقهم إلى المركز التجاري في وسط بانكوك، وتم تسجيل إصابات لم يتم التأكد من عددها بعد.

وذكرت التقارير الأولية أن الطلقات النارية جاءت من مرحاض في الطابق الأرضي. وقيل إن متسوقين آخرين لجأوا إلى المتاجر في المركز التجاري.