"سانا": إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على محيط دير الزور
دمشق - (د ب أ)
أصيب عسكريان سوريان بجروح جراء "عدوان إسرائيلي" على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه: "حوالي الساعة 2350 من مساء يوم الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".
وأوضح المصدر أن "العدوان" أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
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