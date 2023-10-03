إعلان

BBC

"سانا": إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على محيط دير الزور

10:34 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دمشق - (د ب أ)

أصيب عسكريان سوريان بجروح جراء "عدوان إسرائيلي" على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه: "حوالي الساعة 2350 من مساء يوم الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".

وأوضح المصدر أن "العدوان" أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

سوق مصراوى

إصابة عسكريين عدوان إسرائيلي دير الزور

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نقابات المعلمين البريطانية: حظر الهواتف المحمولة في المدارس أمر "غير قابل للتنفيذ"
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

حادث نقيب المهندسين.. تفاصيل مصرع وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات ببني سويف