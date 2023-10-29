"سي إن إن": قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتجه نحو شرق البحر المتوسط

مصراوي

نقلت فضائية "سي إن إن" عن مصادر أمريكية اليوم الأحد، قولهم إن الولايات المتحدة قررت إرسال قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية بدأت بالتحرك في اتجاه شرق البحر المتوسط.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قال في بيان له خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن إسرائيل طلبت معدات وصواريخ وقنابل عالية الدقة.

وأشار إلى أن البنتاجون نشرت أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت" في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز حماية القوات الأمريكية، إضافة إلى إيفاد مسؤولين أمريكيين ذوي خبرة، من بينهم الجنرال "غلين" لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد على أن الولايات المتحدة لا ترغب في توسيع الصراع الحالي في غزة إقليميا، وأرسلت وحدة عسكرية جديدة للمنطقة لسرعة الاستجابة على التهديدات، منوها إلى أن واشنطن يحق لها حماية مصالحها الأمنية ضد أي هجمات.