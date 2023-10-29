البيت الأبيض: نتنياهو مسؤول عن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

مصراوي

قال البيت الأبيض، إنه "من غير المقبول تمامًا ممارسة العنف من المستوطنين، ضد الأبرياء في الضفة الغربية"

وتابع البيت الأبيض في بيان له اليوم الأحد، "نعتقد أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤول عن كبح جماح المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية"

ولفت إلى أنه يجب على إسرائيل اتخاذ كافة السبل الممكنة للتمييز بين الإرهابيين والمدنيين.