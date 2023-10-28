قائد بالجيش الإيراني: أيدينا على الزناد وسنردّ على التهديدات في أقرب وقت



طهران - (د ب أ)

قال قائد القوة البرية بالجيش الإيراني العميد كيومرث بور حيدري، إن "هذه القوة المسلحة يدها على الزناد ومستعدة دومًا لكي تقوم تحت راية سماحة الولي الفقيه، بالرد على أي تهديد وفي أي بقعة وبأي حجم، وفي أقرب وقت ممكن".

وفي تصريح له اليوم السبت على هامش "مناورات الاقتدار" التي أقيمت بمشاركة وحدات القوة البرية للجيش الايراني، قال "العميد حيدري إن "القوة البرية شهدت تحولا بفضل نظام الجمهورية الاسلامية المقدس، والتوجيهات الحكيمة لسماحة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية، وقد أصبحت اليوم قوة قتالية ورد سريع كبرى"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وفي إشارة إلى مناورات الاقتدار التي اختتمت مساء اليوم السبت، أكد القائد العسكري الإيراني أنها "احتوت على تدريبات في إطار تعزيز جاهزية الجيش الإيراني للرد على التهديدات المباغتة وإزاحة الأعداء الذين يضمرون المساس بأرض هذا الوطن، من الوجود في غضون لحظات قليلة".

وأوضح العميد حيدري، أن المروحيات التابعة لطيران الجيش، نفذت خلال مناورات الاقتدار 1402، عمليات نوعية بما في ذلك نقل وتفريغ الاعتدة والأجهزة العسكرية، والتحليق في الليل باستخدام كاميرات الرؤية الليلية، كما نفذت عمليات هجومية دمرت خلالها الأهداف المحددة بنجاح.

وأضاف أنه تم في هذه المناورات استخدام أنواع الطائرات المسيرة، الاستطلاعية والهجومية الالكترونية والعسكرية، المزودة بأجهزة التحكم عن بعد.

وأكد قائد القوة البرية للجيش، على أن "مناورة الاقتدار 1402 بعثت رسالة سلام ومودة لاسيما إلى دول الجوار، كما استعرضت اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام أعين الأعداء".