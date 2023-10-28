الصليب الأحمر الدولي: لا توجد استجابة إنسانية كافية للأزمة الإنسانية في غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم لجنة منظمة الصليب الأحمر الدولي اليوم السبت، إن المستشفيات التي لا تزال تعمل على وشك الانهيار في غزة بسبب نفاد الإمدادات الطبية، موجها نداء عاجلا لحماية حياة المدنيين في غزة.

وأكدت اللجنة على ضرورة استعادة الخدمات الحيوية في غزة مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء فورا كأولوية منقذة للحياة، موضحة أنه لا توجد استجابة إنسانية كافية للأزمة الإنسانية في القطاع وهذا فشل كارثي يجب ألا يتسامح معه العالم.

سبق وأن قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أمس الجمعة، إنه لم يتبق في المنظومة الصحية في القطاع أي مستشفى قادر على تقديم خدماته.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أعلن أمس الأول الخميس، أن المستشفيات في القطاع مفتوحة لكنها لا تستطيع تقديم أي خدمة بسبب استنفاد قدراتها.

وأضاف المتحدث، أنه لا يوجد أي مستشفى في غزة قادر على تقديم خدمة صحية لجرحى العدوان، مطالبا بإدخال المساعدات الطبية والوقود بشكل فوري.