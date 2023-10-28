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حماس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء

04:34 م السبت 28 أكتوبر 2023

القيادي في حركة حماس غازي حمد

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(مصراوي)

طالب القيادي في حركة حماس غازي حمد، اليوم السبت، بالإسراع في تطبيق قرار الجمعية العامة بشكل فوري في قطاع غزة.

ونادى غازي بسرعة إرسال المساعدات إلى القطاع المحاصر، مشيرًا إلى ضرورة فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات.

وأكد القيادي في حماس على رفضه دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء.

واتهم غازي الإدارة الأمريكية ودول الغرب بالاشتراك في حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.

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