مصر والأردن والسعودية والمغرب يبحثون تصاعد التوترات في غزة

الرياض - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان هاتفيا، اليوم السبت، مع وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب مستجدات تطورات الأوضاع في قطاع غزة و محيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء ذلك في اتصالات هاتفية أجراها الوزير السعودي، اليوم، مع الوزراء سامح شكري، وأيمن الصفدي، وناصر بوريطة.

وناقش الوزراء تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، وأن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة.

وشددوا على ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.