وزارة الاتصالات الفلسطينية تعلن عن فتح خط تجوال للمواطنين في غزة

مصراوي

قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحق سدر، "نعمل على فتح خدمة "رومينغ" أي التجوال في غزة، وهي خدمة قابلة للتنفيذ ولا تحتاج سوى لساعات من أجل العمل بها.

وتابع وزير الاتصالات الفلسطيني، اليوم السبت، أن "الوزارة تواصلت مع وزارة الاتصالات المصرية، بهدف فتح الشبكات المصرية مع قطاع غزة"

ولفت إلى أن الوزارة تلقت، أمس الجمعة، تلقت موافقة من شركة "ستارلينك" التي تقدم خدمة إنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية.

وأوضح قائلًا إنه "يتم العمل على تأمين إدخال عدد من أجهزتها لوضعها في مناطق حساسة داخل القطاع، وذلك بالتعاون مع الجانب المصري والجهات الدولية".

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة إكس "تويتر" سابقا، إن شركة "ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، بجانب قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل.

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قطع الاتصال على قطاع غزة الذي يعاني في الحصول على أبسط مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء، دفع الآلاف من رواد مواقع التواصل المختلفة شن حملة موسعة لمطالبة شركات الاتصالات المصرية و إيلون ماسك بتوفير إنترنت "ستارلينك" لقطاع غزة أسوة بما فعله لأوكرانيا.

ويعرف إنترنت "ستارلينك بكونه شبكة ضخمة من الأقمار الاصطناعية، حيث توجه هذه الشبكة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.