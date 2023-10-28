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BBC

بعد انقطاع الاتصالات.. الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من إعاقة وصول الإسعاف للمصابين

05:25 ص السبت 28 أكتوبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

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وكالات

حذر الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، من إعاقة وصول الإسعاف إلى المصابين في ظل انقطاع الاتصالات داخل قطاع غزة الذي فرض الاحتلال الإسرائيلي عليه حصارًا مشددًا ونفذ غارات عنيفة منذ مساء أمس الجمعة.

وقال الهلال الأحمر في بيان له: "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى".

وكانت، شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" وهي آخر مشغل رئيسي لا يزال يقدم خدماته في المنطقة، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن انقطاع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في قطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع الذي يدخل أسبوعه الثالث على التوالي.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه بشكل كبير بعد أن قطع الإنترنت والاتصالات في غزة، مما أدى إلى قطع الاتصال بين سكان القطاع الصغير المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومع العالم الخارجي.

وأعلن جيش الاحتلال، عن توسيع حاليا عملياته البرية، رافضًا التعليق عما إذا كان هذا غزوًا بريًا لغزة قائلاً: "لن أعلق إذا ما كانت غزوًا بريًا"، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون طويلة وصعبة.

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الهلال الأحمر الفلسطيني بعد انقطاع الاتصالات حذر إعاقة وصول الإسعاف للمصابين

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