"فرق الإنقاذ عاجزة عن أداء عملها".. منظمة حقوقية تطالب بإعادة خدمات الاتصالات لغزة



وكالات

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، بإعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات في غزة بشكل عاجل لتمكين فرق الإنقاذ من العمل.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن المدنيون في غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق وإسرائيل تقطع سبلهم للاتصال وتكثف القصف والهجمات، مؤكدة أنه على إسرائيل وقف هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين.

هذا وقطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارًا شديدًا فضلاً عن قصفه بشكل مستمر منذ 7 أكتوبر الجاري.

نشرت شركة الاتصالات مزودة الخدمة في قطاع غزة، بيانًا رسميًا حول انقطاع كامل للانترنت والاتصالات عن قطاع غزة الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الشركة في بيانها: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل، تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة إلى المسارات المدمرة سابقًا خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب"

بدوره، ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية لم تعد على اتصال بموظفيها ومنشآتها الصحية وشركائها الآخرين في قطاع غزة المحاصر.