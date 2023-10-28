لماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة؟ قيادي بحركة فتح يكشف السبب

كتبت- داليا الظنيني:

قال جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول مد أمد الحرب على قطاع غزة أطول فترة ممكنة، لأنه متأكد أن مصيره السجن والمحاكمة بعد انتهاء الحرب على القطاع.

وأضاف "الحرازين" خلال مداخلة ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني بغطاء ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن قادة الجيش الأمريكي هم من يقودون الحرب على غزة من غرفة العمليات بإسرائيل.

وتابع: الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الاحتلال الإسرائيلي عدم الاجتياح البري لغزة إلا بعد انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن منع دخول الوقود إلى قطاع غزة يعد جريمة حرب لأنها يريد تصفية القضية الفلسطينية وشطبها.

وأكد أنه لا يوجد حاليًّا مكان آمن في قطاع غزة، و99% في المستشفيات خرجت عن الخدمة، لافتا إلى أن إسرائيل هي خلية سرطانية في المنطقة العربية تخدم الأهداف الاستعمارية.