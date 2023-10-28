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BBC

إعلام عبري: الاختبار الأول بريا مخيب للآمال ومراهنة بأرواح الجنود على طاولة قمار

12:04 ص السبت 28 أكتوبر 2023

قطاع غزة

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مصراوي
قال المحلل العسكري للقناة العبرية 14 اليوم السبت، إن الاختبار الأول للميدان برياً جاء مخيباً للآمال، والحكومة تراهن بأرواح الجنود على طاولة قمار.
وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن جيش الاحتلال يقوم بنقل عدد من الإصابات في صفوف القوات الخاصة التي حاولت الدخول برياً إلى غزة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية اجتياح بري لغزة قبل ساعات قليلة، بعدما أعلن أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء القطاع.
وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.
فيما رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.
وطلبت حماس تهدئة لـ 5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.
وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وأن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مشيرة إلى أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

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