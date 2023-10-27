وزير خارجية لبنان الأسبق: وصول نيران الاشتباك بغزة للأراضي المجاورة أمر متوقع

كتبت- داليا الظنيني :

قال وزير خارجية لبنان الأسبق، فارس بويز، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم يوميًا ما يقرب من 12 ألف طن من المتفجرات في القصف على المنشآت بقطاع غزة، مضيفًا أن حزب الله اللبناني لم يدخل بعد معركته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن التاريخ سيسجل المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث إن دمار حرب الاحتلال على قطاع غزة طال البشر والطير والحجر ولم يسلم منه أحد، مع انتهاج الاحتلال الإسرائيلي سياسة واضحة ضمن خطته الاستعمارية، إمَّا بقتل السكان وإبادتهم الشاملة وإمَّا تهجيرهم ليتكرر سيناريو نكبة 1948.

وأضاف بويز خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حماس على أراضيها.

وبيَّن أنه بسبب الاضطرابات الكثيرة التي توجد بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية في المنطقة، فإن وصول نيران هذا الاشتباك إلى الأراضي المجاورة أمر متوقع ووارد.

وتابع: التحليلات الميدانية والعسكرية هي التي ستحدد الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي سقط على طابا المصرية، أمس، من خلال معرفة نوعه والجهات التي تمتلك هذا الصاروخ؛ حتى يكون الموقف المصري مناسبا لهذا الحدث، ومصر تتعامل بحكمة شديدة في الأحداث لتهدئة الأوضاع في فلسطين، وذلك لأن الحرب والتصعيد ليس من صالح أحد في المنطقة، بل في العالم بأكمله.