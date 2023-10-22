الصحة الفلسطينية: نفاد الوقود يهدد حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلا

مصراوي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، إن عدم إدخال وقود للمستشفيات يهدد حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلا، وأكدت أن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

فيما أشار مدير الإسعاف والطوارئ في غزة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الوقود بدأ في النفاد و سينتهي تمام بحلول يوم الأربعاء.

بينما أوضح المتحدث باسم الأونروا أن خدمات المنظمة على وشك التوقف في كل قطاع غزة في حال نفاد الوقود.

وكانت منظمات عالمية قد حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة، بعدما بات القطاع الصحي على شفا الانهيار بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا على إمدادات الوقود التي تشارف مخزوناتها على النفاد.

ومنذ 3 أسابيع يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة، ويشمل ذلك قطع إمدادات القطاع من الكهرباء والمياه.

إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح الحدودي، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر، عدا 20 شاحنة تمكن الجانب المصري من إدخالهم أمس السبت.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق رشقات صاروخية متتالية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع عمليات اختراق غير مسبوقة للمقاومين الفلسطينيين للأراضي المحتلة.