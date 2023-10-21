دبلوماسي إسرائيلي: السابع من أكتوبر أحلك يوم في تاريخ دولة إسرائيل
برلين - (د ب أ)
أعلن السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور أن بلاده ستواصل المواجهة الصارمة لحركة حماس الحاكمة في قطاع غزة.
وخلال فعالية "دويتشلاند تاج" لشباب التحالف المسيحي (الذي يضم الحزبين المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، قال بروسور في مدينة براونشفايج اليوم السبت: "سندمر البنية التحتية لحماس بالكامل. سنقضي على قيادة حماس".
في الوقت نفسه، قال بروسور إن بلاده مقبلة على حرب طويلة الأمد تتحمل حماس وحدها المسؤولية عنها.
ووصف بروسور يوم السابع من الشهر الجاري بأنه "أحلك يوم في تاريخ دولة إسرائيل"، مضيفًا أنه يجب تحرير سكان غزة من حماس، وأردف أن "حماس أسوأ من تنظيم الدولة في العديد من الحالات، ومن ثم فإنها خطر بالنسبة لنا جميعا وليس بالنسبة لإسرائيل وحدها".
واستطرد الدبلوماسي الإسرائيلي أن "حماس أرادت هذه الحرب وأجبرتنا عليها"
وكانت إسرائيل أجرت مؤخرا استعدادات للهجوم البري في القطاع الواقع على ساحل البحر المتوسط.
وفي إشارة إلى أعمال الشغب التي وقعت خلال مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في شوارع ألمانيا، قال بروسور: "أنصار حماس هم حصان طروادة في الديمقراطية الألمانية. إنهم يسيئون استغلالها كل يوم"، وطالب بفعل شيء لمواجهة هذا الأمر.
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