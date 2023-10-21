هيئة البث الإسرائيلي: سيتم إخلاء 3 مستوطنات إضافية على الحدود مع لبنان



وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في نبأ لها مساء السبت، أنه سيتم إخلاء 3 مستوطنات إضافية على الحدود مع لبنان، بعد التوترات التي تشهدها الحدود والقصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، قال في وقت سابق اليوم إن "حزب الله" في قلب المعركة الحاصلة في غزة، وكلما نشأ ما يستدعي تدخلًا أكبر سيفعل ذلك، وطالب من يتصل بـ"حزب الله" بالقيام بوقف العدوان لكي تتوقف تداعياته واحتمالات توسعه.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر الحالي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

واستهدف عناصر "حزب الله" العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية، خلال الفترة الماضية، عند الحدوود الجنوبية، وفي المقابل قصفت إسرائيل العديد من البلدات الحدودية الجنوبية.