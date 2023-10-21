وزير الإعلام اللبناني: إسرائيل دولة همجية تنفذ عملية إبادة شاملة

وكالات

اتهم زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني الدول الغربية بتوفير غطاء من الحماية للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يشجعه على الاستمرار في جرائمه.

وخلال حديثه لقناة "الجزيرة" وصف مكاري إسرائيل بالدولة الهمجية التي تنفذ عملية إبادة شاملة وتستهدف دور العبادة والصحفيين.

وأوضح الوزير أن لبنان تتمنى ألا يتطور التوتر على الحدود مع إسرائيل إلى الأسوأ، كما أشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية يجري اتصالات دولية لمنع تفاقم الأوضاع في لبنان

وأكد أن إسرائيل ليس لديها مصلحة في الدخول بحرب في لبنان، مشيرا إلى أن حرب تموز كانت درسا لها، موضحا أنه في حال اندلاع الحرب في الجنوب فستكون إسرائيل هي المسؤولة.

وقال الوزير اللبناني إن حاملات الطائرات الأمريكية رسالة واضحة لحزب الله، مؤكدا أن الغرب لا يريد الدخول في حرب أخرى إلى جانب حربه في أوكرانيا.