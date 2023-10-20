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BBC

رئيس وزراء بريطانيا: اتفقت مع السيسي على ضرورة تجنب انتشار الصراع بالمنطقة

07:15 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

السيسي ورئيس وزراء بريطانيا

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وكالات:
أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، أنه تم الاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة العمل لتجنب انتشار الصراع بالمنطقة.
وأعرب مصر عن رفض تحميلها مسئولية غلق معبر رفح، مؤكدة أن إسرائيل استهدفت المعبر ٤ مرات في السابق.
وقال متحدث الخارجية، في تدوينة على إكس، اليوم الجمعة إن "مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربي واضح منذ بداية الأزمة.. الترويج لسيناريو التهجير.. تحميلها مسئولية غلق المعبر رغم أن إسرائيل استهدفته ٤ مرات وترفض دخول المساعدات… واليوم يتم تحميلها مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة…المعبر مفتوح ومصر ليست مسئولة عن عرقلة خروجهم".

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