سفير فلسطين في روسيا: العملية البرية في غزة ربما تحدث اليوم أو غدًا

مصراوي

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا، إن "العملية الإسرائيلية البرية في قطاع غزة، ربما تحدث اليوم أو غدًا لكن لا نعرف متى على وجه التحديد"

وأكد المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن عشرات آلاف الجنود من الاحتلال الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لبدء الدخول البري إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ويشهد قطاع غزة أزمة أنسانية خانقة جراء هجمات جوية من جانب إسرائيل التي قطعت إمدادات المياه والوقود والغذاء عن القطاع ،ردا على عملية حماس "طوفان الأقصى"،التي شملت إطلاق هجمات صاروخية واقتحام لبلدات جنوب إسرائيل.