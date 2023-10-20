إعلان

BBC

سفير فلسطين في روسيا: العملية البرية في غزة ربما تحدث اليوم أو غدًا

05:09 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

سفير فلسطين في روسيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا، إن "العملية الإسرائيلية البرية في قطاع غزة، ربما تحدث اليوم أو غدًا لكن لا نعرف متى على وجه التحديد"

وأكد المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن عشرات آلاف الجنود من الاحتلال الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لبدء الدخول البري إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ويشهد قطاع غزة أزمة أنسانية خانقة جراء هجمات جوية من جانب إسرائيل التي قطعت إمدادات المياه والوقود والغذاء عن القطاع ،ردا على عملية حماس "طوفان الأقصى"،التي شملت إطلاق هجمات صاروخية واقتحام لبلدات جنوب إسرائيل.

سوق مصراوى

سفير فلسطين في روسيا العملية البرية في غزة الاحتلال الإسرائيلي الاستعداد لبدء الدخول البري طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مباشر.. الملايين في المحافظات ينتفضون دعمًا للقضية الفلسطينية - (تغطية خاصة)