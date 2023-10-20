روسيا: أمريكا الوحيدة القادرة على تحديد المسؤول عن قصف مستشفى المعمداني

مصراوي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن منطقة غزة تخضع لمراقبة مستمرة بالأقمار الصناعية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد لافروف خلال حديث تلفزيوني له، اليوم الجمعة، أن الهجوم على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وقتل مئات الأشخاص لا يمكن أن يمر دون أن تلاحظه واشنطن عبر أقمارها، مشددًا على أن موسكو تعارض الاستخدام العشوائي للقوة وترفض الهجمات على أهداف مدنية.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أنه "عندما يناقش الجميع المأساة في غزة، فمن الممكن أيضًا أن نطلب من الأمريكيين بيانات وصور الأقمار الصناعية، فهذه المنطقة تخضع لمراقبة مستمرة من جانبهم"، مؤكدًا أن الأمريكيين يكيلون باستمرار التهم المختلفة جزافًا للجميع دون تقديم دلائل.

ولفت لافروف إلى أن روسيا "تلتزم بموقفها المبدئي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967، ونريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار حتى يتم توصيل المساعدات"