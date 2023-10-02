الأردن يدين انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى



وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، "الانتهاكات المستمرة للمتطرفين في المسجد الأقصى المبارك، والتقييدات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في البلدة القديمة للقدس".

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين الانتهاكات المستمرة للمتطرفين في المسجد #الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتقييدات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في البلدة القديمة ل #القدس. pic.twitter.com/vA3aeztXcp — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 2, 2023

ودعا الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، الاحتلال الإسرائيلي إلى "احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية".

وطالب القضاة الاحتلال بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، أن "المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

كما أوضح أنه "ليس للاحتلال الإسرائيلي سيادة على القدس الشرقية المحتلة وأنها لا تملك فرض أي قيود على دخول المسجد.

وشدد على أن "الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم وفي محيطه، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

واستباح مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، البلدة القديمة في مدينة القدس حاملين "القرابين النباتية".

كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين في ما يسمى "عيد العرش اليهودي" للقدس القديمة.