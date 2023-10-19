إعلان

BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي: آلاف الجنود يستعدون لبدء الغزو البري لغزة

08:49 م الخميس 19 أكتوبر 2023

الدخول البري إلى قطاع غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين على أهبة الاستعداد لبدء الدخول البري إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ويشهد قطاع غزة أزمة أنسانية خانقة جراء هجمات جوية من جانب إسرائيل التي قطعت إمدادات المياه والوقود والغذاء عن القطاع ،ردا على عملية حماس "طوفان الأقصى"،التي شملت إطلاق هجمات صاروخية واقتحام لبلدات جنوب إسرائيل.

سوق مصراوى

طوفان الأقصى إسرائيل قطاع غزة الدخول البري إلى قطاع غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمريكا: ندعم إسرائيل بقوة ويجب عليها مراعاة المدنيين في غزة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

جاء وقت زوال إسرائيل.. علي جمعة يوجه رسالة للجيش المصري: كُتب عليكم القتال