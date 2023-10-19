الأردن: لا بد من إدخال المساعدات لغزة فورا والأمور لا تشير إلى تهدئة
مصراوي
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه لا بد من إدخال المساعدات لغزة فورا والأمور لا تشير إلى تهدئة.
وتابع وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، "أولوياتنا هي وقف الحرب فورا لأنها لن تحقق الأمن أو السلام ، حرمان الأبرياء من الغذاء والماء وحرمان المرضى من الدواء جرائم حرب، لذا لا بد من إدخال المساعدات لغزة فورا والأمور لا تشير إلى تهدئة".
وتابع وزير الخارجية الأردني، "العنف لا يبرر العنف وكل يوم يمر تزداد صعوبة تحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة، و لن يحصل الإسرائيليون على الأمن والسلام إذا لم يحصل عليه الفلسطينيون وطريق ذلك هو السلام".
وأوضح وزير الخارجية الأردني، "نبذل كل جهدنا لوقف الحرب وعدم امتدادها ويجب العمل فورا لمعالجة أساس الصراع، كما نأمل أن يتم البدء بتسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام".
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