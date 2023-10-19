شكري: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين

مصراوي

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنّ مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار مؤكدا على أنّ دخول المساعدات إلى غزة يجب أن يكون بشكل دائم دون انقطاع.

وأشاد سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بدور الأمم المتحدة في عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وتابع "شكري"، "أنه لا بديل سوى عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، متابعًا "مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، تدشين دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة،خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده عند الجانب المصري من معبر رفح.

وسيُرفع علم الأمم المتحدة إلى جانب العلم المصري على معبر رفح، استعدادا لإدخال المساعدات إلى غزة، وفق ما أعلنته سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، متابعًا " طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".

وتابع بايدن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لإسرائيل، أنّ "هناك إسرائيليون وأمريكيون أخذوا رهائن وارتكبت فظائع شنيعة بحقهم"، متابعًا "لن نقف مكتوفي الأيدي مجددا، وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة".