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BBC

تركيا: نعمل على إجلاء نحو 700 شخص من غزة

04:09 م الخميس 19 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية التركية

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مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها تعمل على إجلاء نحو 700 شخص من قطاع غزة بينهم 322 تركيا، على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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وزارة الخارجية التركية تركيا تجلي رعاياها من غزة العدوان الإسرائيلي على القطاع حصار كامل على قطاع غزة طوفان الأقصى

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