عشرات الشهداء والجرحى في قصف مدرسة جديدة للنازحين بقطاع غزة

مصراوي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط نحو 4 شهداء وعشرات الإصابات في استهداف مدرسة بوسط قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإنّ الاستهداف الذي استهدف بوابة مدرسة عبد العزيز بخانيونس، أسقط عدد من الشهداء والجرحى، وتم نقلهم لمستشفى ناصر بالمدينة.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال استهدف عدة مباني و منازل وشوارع رئيسية في محيط مستشفى القدس، ومقر الجمعية الرئيسي في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، فإنّ القصف أدى الى تطاير الشظايا إلى داخل المبنى الذي يحوي نازحين يزيد عددهم عن 8000 بالإضافة إلى طاقم العمل في الجمعية.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني، توفير حماية عاجلة للمدنيين والطواقم الطبية.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إنّ هناك نحو 3478 شهيدا و12065 جريحا، سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي، وتلقت الوزارة نحو 1300 بلاغ عن مفقودين بينهم 600 طفل.

وتابع المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، "إنه ما زال هناك أمل في إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض، في حال وصلت المساعدات والمعدات اللازمة".

وأشار القدرة، إلى أنه " لا يمكن أن نستمر في تقديم الخدمات الطبية في حال لم يتم إدخال المساعدات"، مشيرًا إلى أنّ "جثث الأطفال الشهداء أكبر من كل البيانات، وهي من حركت الشعوب العربية والإسلامية"

ودعا المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني