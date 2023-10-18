وزير الخارجية الفلسطيني: يجب رفع الغطاء عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
مصراوي
قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، "مهاجمة وقتل المدنيين بمنازلهم واستهداف المستشفيات على مدار 75 عاما أعمال غير قانونية، يجب رفع الغطاء عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي"
وتابع وزير الخارجية الفلسطيني، خلال الاجتماع الاستثنائي لـ"منظمة التعاون الإسلامي" في ظل العدوان الإسرائيلي الدموي والمتواصل على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، "يجب ألا نسمح بتطبيع الجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا، هذه الحرب العدوانية تعيد صياغة ما تعارف عليه العالم من قوانين وسيكون لها عواقب عالمية"
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، "حذرنا من تفاقم الأوضاع في غزة وخطورة استمرار الحصار، وخطورة تصعيد حكومة الاحتلال الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية"
وكشف وزير الخارجية الفلسطيني، أن الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء، عن بناء مستوطنة في حي باب العامود بالقدس.
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