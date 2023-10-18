الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يتنصل من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني

مصراوي



قال سلامة معروف المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "الاحتلال يتنصل من مسؤوليته عن مجزرة المستشفى المعمداني"



وتابع معروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، الاحتلال ارتكب مجازر بحق مئات العائلات في غزة، ولا يمكن للاحتلال أن ينفي أنه وجه تهديدًا للمستشفى الأهلي المعمداني.



ولفت المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن "الاحتلال ارتكب مجازر بحق الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف".



بدورها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه استشهد أكثر من 3300 شهيد و11 ألف مصاب حتى الآن جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 12 يومًا.



وتابعت الكيلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "الوضع الصحي في غزة كارثي والكادر الصحي غير قادر على معالجة كل المصابين"



وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية المنظمات الأممية كافة، من أجل التدخل لإيصال المساعدات الإنسانية، وفتح ممر آمن لنقل المرضى.



وسبق وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط أكثر من 800 شهيد وجريح في استهداف مستشفى المعمداني والأعداد قابلة للزيادة.



وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.



ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.