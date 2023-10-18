تنديدًا بمجزرة المعمداني.. إضراب شامل يعم كافة محافظات الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

عمّ الإضراب محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة، وبالمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بمدنية غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، "شلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين".

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

واستشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مساء أمس الثلاثاء، في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.

وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة الذي تتبع إدارته لجمعية مسيحية تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.

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