لإظهار التضامن.. الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

يتوجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في إظهار للتضامن، جراء التوترات المتصاعدة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يجري بايدن محادثات مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج بالإضافة إلى مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن محادثات بايدن ستركز على نوايا إسرائيل وخططها.

وأضاف كيربي "سوف يطرح بايدن بعض الأسئلة الصعبة. سوف يسألهم كصديق-كصديق مخلص لإسرائيل. لكنه سيطرح عليهم بعض هذه الأسئلة".

وأضاف "سيوضح أننا مازلنا نريد رؤية هذا الصراع، لا يتسع ولا يتوسع ولا يتعمق. وسوف يوضح هذه النقطة بشكل واضح للغاية".

ومن المتوقع أن يقدم بايدن الدعم، في صورة مساعدة عسكرية لإسرائيل ويبحث المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات أيضا على إطلاق سراح حوالي 200 رهينة تحتجزهم حماس.

وكان بايدن قد أعرب عن غضبه الشديد عقب قصف مستشفى في غزة مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

وقال بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض ليل الثلاثاء/الأربعاء: "أشعر بالغضب والحزن العميق بسبب الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي العربي في غزة، وما نجم عنه من خسائر فادحة في الأرواح".

وأضاف: "فور سماع هذا الخبر، تحدثت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأصدرت توجيهاتي إلى فريق الأمن القومي لمواصلة جمع المعلومات بشأن ما حدث بالضبط".

وتابع: "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه من أجل حماية أرواح المدنيين أثناء الصراع، ونحن نحزن على المرضى والطواقم الطبية وغيرهم من الأبرياء الذين قضوا أو جرحوا في هذه المأساة".