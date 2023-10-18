إعلان

BBC

مئات المتظاهرين أمام سفارتي فرنسا وبريطانيا في طهران

03:37 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

مئات المتظاهرين أمام سفارتي فرنسا وبريطانيا في طهر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

تجمع مئات المتظاهرين أمام سفارتي فرنسا والمملكة المتحدة في طهران ليل الثلاثاء-الأربعاء احتجاجا على القصف الذي طال مستشفى المعمداني في غزة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

سوق مصراوى

تظاهرات طهران مستشفى المعمداني الاحتلال الإسرائيلي إيران

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دليل مصور يكشف كذب إسرائيل في مجزرة المستشفى المعمداني بغزة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية خاصة- مجزرة مستشفى المعمداني بغزة.. جريمة حرب جديدة للاحتلال أمام أنظار العالم