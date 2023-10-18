مئات المتظاهرين أمام سفارتي فرنسا وبريطانيا في طهران

وكالات

تجمع مئات المتظاهرين أمام سفارتي فرنسا والمملكة المتحدة في طهران ليل الثلاثاء-الأربعاء احتجاجا على القصف الذي طال مستشفى المعمداني في غزة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.