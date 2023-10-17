إعلان

BBC

استشهاد القيادي بحماس أيمن نوفل في العدوان على غزة

05:33 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

غارات إسرائيلية على قطاع غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

أعلنت كتائب القسام، استشهاد القائد أيمن نوفل الملقب بـ"أبو أحمد"، عضو المجلس العسكري العام، وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب لها بقناتها على التليجرام، اليوم الثلاثاء، "إن نوفل ارتقى إثر قصفٍ صهيونيٍ همجيٍ استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وشنت حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر الحالي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني.

سوق مصراوى

قصف غزة أيمن نوفل قطاع غزة حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

نتيجة الاختبار الإلكتروني لمسابقة 30 ألف معلم للعام الثاني - رابط