استشهاد القيادي بحماس أيمن نوفل في العدوان على غزة



وكالات

أعلنت كتائب القسام، استشهاد القائد أيمن نوفل الملقب بـ"أبو أحمد"، عضو المجلس العسكري العام، وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب لها بقناتها على التليجرام، اليوم الثلاثاء، "إن نوفل ارتقى إثر قصفٍ صهيونيٍ همجيٍ استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وشنت حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر الحالي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني.