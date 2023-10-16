داخلية غزة: الاحتلال لم يضخ أي مياه للشرب حتى الآن

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يضخ أي مياه شرب إلى القطاع حتى الآن، ما اضطر المواطنين لشرب مياه غير صالحة وينذر بأزمة صحية خطيرة.

وسبق أن أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، السماح بإدخال المياه إلى جنوب قطاع غزة، حيث من المفترض أن تكون هناك منطقة للإخلاء الإنساني.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، قصف قطاع غزة في هجمات غير مسبوقة.

ويبحث مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان، والذي تحكمه حماس، وتم إغلاقه بالكامل عقب الهجمات قبل أكثر من أسبوع، عن مأوى في جنوب غزة لتجنب غزو بري إسرائيلي محتمل.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.