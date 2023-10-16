مفاوضات تركية مع الغرب بشأن إحياء صفقة الحبوب
إسطنبول - (د ب أ)
قال دبلوماسي تركي، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن تركيا تجري حاليا محادثات مع الأمم المتحدة ومسؤولين غربيين لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود في صيغتها السابقة.
وأضاف الدبلوماسي "تجري محادثات مع الأمم المتحدة والدول الغربية، في ضوء الاجتماعات الأخيرة التي شارك فيها مسؤولون من الأمم المتحدة في موسكو وإسطنبول"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وقال الدبلوماسي إنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه القضية حتى الآن.
وأشار الدبلوماسي إلى المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي بين نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكتشابار والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا جرينسبان. وقبل ذلك، زار مسؤولون من الأمم المتحدة موسكو لمناقشة الوضع حول مبادرة الحبوب والجهود الرامية إلى توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين.
وتم وقف العمل بموجب صفقة الحبوب في البحر الأسود في 17 يوليو الماضي. وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه بسبب إنهاء صفقة الحبوب، ستعتبر موسكو جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود ناقلات للشحنات العسكرية. علاوة على ذلك، أعلنت الوزارة أن عددا من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود تعتبر خطرة مؤقتا بالنسبة للملاحة.
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