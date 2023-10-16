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BBC

شبكة "إن بي سي" الأمريكية: فتح معبر رفح صباح اليوم أمام المساعدات الإنسانية إلى غزة

12:26 ص الإثنين 16 أكتوبر 2023

مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة

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وكالات:
أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بأنه سيتم فتح معبر رفح البري، اعتبارا من اليوم الاثنين، في التاسعة صباحا، أمام مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعبور الفلسطنيين ذوي الجنسيات المزدوجة.
عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد ،عن ثقته في أن يتم فتح معبر رفح المصري للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
ويعود بلينكن إلى إسرائيل غدا الاثنين عقب جولة من المباحثات في المنطقة، بهدف منع اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت الولايات المتحدة أيضا إنها أجرت مباحثات مع إيران عبر قنوات خلفية، محذرة طهران من تصعيد الصراع.

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