إعلان

BBC

زلزال بقوة 5,3 درجة يضرب جنوب غربي إيران

05:26 م الأحد 15 أكتوبر 2023

زلزال يضرب جنوب غربي إيران أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

إيران - (د ب أ)

تعرضت مدينة أهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربى البلاد، اليوم الأحد، إلى زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد وقع هذا الحادث عصر اليوم الأحد وشعر بارتداداته أهالي أكثر المناطق في محافظة أهواز نظرا لقوته، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، وكان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب

سوق مصراوى

زلزال بقوة 5 3 درجة زلزال يضرب إيران ريختر

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بعد موافقة النواب.. تفاصيل زيادة العلاوات للموظفين بدءا من أكتوبر الحالي