زلزال بقوة 5,3 درجة يضرب جنوب غربي إيران

إيران - (د ب أ)

تعرضت مدينة أهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربى البلاد، اليوم الأحد، إلى زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد وقع هذا الحادث عصر اليوم الأحد وشعر بارتداداته أهالي أكثر المناطق في محافظة أهواز نظرا لقوته، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، وكان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب