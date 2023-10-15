إعلان

BBC

بينيامين نتنياهو: سنقوم بتفكيك حماس

04:38 م الأحد 15 أكتوبر 2023

نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي)

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومة الطوارئ تعمل "على مدار الساعة ومع جبهة موحدة".

وفي حديثه خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في تل أبيب، تعهد نتنياهو بأن "وحدة إسرائيل تنقل رسالة واضحة للأمة والعدو والعالم بأسره".

وقال نتنياهو لمجلس الوزراء إن الجيش يعرف أن "الدولة بأكملها تقف وراءه" ويدرك أن "هذه ساعة مصيرية".

وكتب على حسابه على موقع "إكس" تويتر سابقًا: "في اجتماع الحكومة الطارئ. سوف نقوم بتفكيك حماس".

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

بينيامين نتنياهو تفكيك حماس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بعد موافقة النواب.. تفاصيل زيادة العلاوات للموظفين بدءا من أكتوبر الحالي