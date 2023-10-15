بينيامين نتنياهو: سنقوم بتفكيك حماس

(بي بي سي)

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومة الطوارئ تعمل "على مدار الساعة ومع جبهة موحدة".

وفي حديثه خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في تل أبيب، تعهد نتنياهو بأن "وحدة إسرائيل تنقل رسالة واضحة للأمة والعدو والعالم بأسره".

وقال نتنياهو لمجلس الوزراء إن الجيش يعرف أن "الدولة بأكملها تقف وراءه" ويدرك أن "هذه ساعة مصيرية".

وكتب على حسابه على موقع "إكس" تويتر سابقًا: "في اجتماع الحكومة الطارئ. سوف نقوم بتفكيك حماس".