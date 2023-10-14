"مخطط التهجير لسيناء".. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي موقف واشنطن

كتب – محمد عطايا:

حذرت مصر في أكثر من مناسبة من المخططات الإسرائيلية لدفع الفلسطينيين في قطاع غزة إلى النزوح عبر ممر رفح البري إلى سيناء.

وظهرت دعوات داخل إسرائيل، بينها تصريحات ريتشارد هيشت، كبير المتحدثين العسكريين في إسرائيل، والتي نصح فيها الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر.

في هذا الصدد، أكد المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، سام ويربرج، أن هناك تنسيق مع مصر فيما يتعلق بالتصعيد في غزة، لافتًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن القاهرة.

وقال ويربرج، في تصريحات لمصراوي، إن مصر دولة مهمة في المنطقة بالنسبة للاستقرار والأمن، لافتًا إلى أنه منذ سنوات تنسق واشنطن مع القاهرة حول كل الملفات المتعلقة بالمنطقة.

وأضاف ويربرج أن "الولايات المتحدة ليس لديها نية في دفع الفلسطينيين إلى بلدان أخرى، بل تسعى لحل الدولتين".

وقال إن "الحل الوحيد لوقف أي عملية نزوح للفلسطينيين عبر كبح جماح حركة حماس، وإنهاء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".

وأشار المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها أي نية لفرض أي حل على مصر أو الأردن أو الدول المجاورة، وكل هذه الدول لديها السيادة والإمكانيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى حذرت من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها فهناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض.

فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.



