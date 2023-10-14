المقاومة تعلن مقتل 9 أسرى جدد بينهم 4 أجانب في قصف للاحتلال

وكالات

كشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أمس، مقتل 6 من الأسرى في محافظة الشمال، في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة بين إسرائيليين وأجانب.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها، مقتل الأسرى الإسرائيليين، في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الإسرائيلي.

,نقلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مقرها الرئيسي إلى جنوب قطاع غزة، في أعقاب دعوة الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء شمال القطاع.